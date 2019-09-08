شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مسؤول في الشرعية وقيادي بحزب المؤتمر يقيم في مصر مهدد بالطرد والسبب الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9315178لمح مسؤول في الحكومة الشرعية، السبت، إلى مساعي لجهات لم يسمها لترحيله من مقر إقامته المؤقتة في مصر على خلفية مواقفه من تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات في عدن.

وقال الدكتور عصام شريم، عضو مجلس الشورى، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام: "نعشق مصر العروبة والتاريخ لكن يبدوا أن هناك من يسعى لأن يحرفنا بعيدا عنها".

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وأضاف في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "لتعلم ياهذا أن الأفكار والقيم ليست حبيسة على الاطلاق للجغرافيا وإلا لما تركنا صنعاء الحبيبة وتهامة الغالية".

وختم بقوله: "فكما تركنا أعزالأرض قد نضطر للرحيل مجددا إلا أننا لن نصمت.. تحياتي".

وظهر شريم، قبل أيام، على قناة الحدث منتقدا لدعم الإمارات للتمرد في عدن، الأمر الذي جعلها تتحرك لإبعاده من مصر بحكم علاقتها مع أبوظبي.9315178