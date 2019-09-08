شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل.. الوزير الجبواني يطلق وعد ببتر هذا الورم قريبا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 1135580أطلق وزير النقل في الحكومة الشرعية، قبل قليل، وعدا ببتر ورم "المجلس الانتقالي الجنوبي" وقريبا.
وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "من لا يقر أنه يمني ويعمل ليل نهار مع أعداء اليمن لتفتيتها وتشظيها فلن يتم التفاوض معه إطلاقاً".
وأضاف: "على هؤلا أن يوقنوا أن لا أحد سيفاوضهم مهما كلف ذلك من ثمن".
وتابع: "هذا الورم سيتم بتره قريباً وهذا وعد يمني (للبدون الإنتقالي) الذي جعل من نفسه مطية لأبوظبي وخسر اليمن وهو لا يدرك عاقبة الأمور".
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