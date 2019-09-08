شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيد يتمرد على الإمارات ويرفض قرار إقالته والوضع مهدد بالإنفجار في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3135173رفض قائد قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (جنوبي اليمن) العميد عبد اللطيف السيد قرار إقالته من منصبه. وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" أن العميد السيد رفض الأوامر الإماراتية بالتسليم للقائد الجديد المكنى أبو ياسر اليافعي. وأوضحت المصادر أن الوضع في محافظة أبين التي يتمتع فيها السيد بنفوذ واسع متوتر بين الطرفين وقابل للإنفجار في أي لحظة. Advertisements 3135173

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