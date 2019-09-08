اهدى الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر الامير تميم بن حمد، أغنية خاصة للملك عبدالله الثاني بعد عودة العلاقات الأردنية القطرية. ونشر الشيخ خليفة الاغنية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب: "من ديرة تميم المجد ومن شعبه قدمنا السلام لعيون الملك والأردن وجباله وعيون النشامى".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شقيق أمير قطر يفاجئ الامير تميم والعالم أجمع ويهدي ملك المملكة هذه الهدية .. (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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