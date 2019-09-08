ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيعترف بــ"عيدروس الزبيدي" رئيسا لدولة الجنوب إذا نجح بهذه المهمة الخطيرة التي عجز التحالف والشرعية عن تنفيذها

ذكرت مصادر مطلعة ان عيدروس الزبيدي تلقى اتصال مباشر من لي العهد السعودي ييؤكد له فيها انه سيعترف به رئيسا لدولة الجنوب المستقلة .

وكشفت المصادر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلان طالب الزبيدي بتحرير الضالع والمناطق التابعة لها من قبضة الحوثيين وعندها سيكون فعلا البطل الذي حقق ما عجز عنه لتحالف والشرعية.

ولم تكشف المصادر ردة فعل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي..الا ان مصدر مقرب من الزبيدي قال ان الزبيدي رجل شجاع وقد يفي بوعده خاصة وان الضالع هي منطقته وعليه ان يدافع عنها ويحررها من الحوثيين حتى لو لم يطلب ولي العهد السعودي منه ذلك.

ياتي ذلك في أعقاب تضاربا الانباء عن نتائج حوار جدة بين الشرعية والانتقالي بحيث لا يعلم احد ما دار في حقيقة الامر فالكل متكتم رغم ان المجلس اعلن رسميا فشل الحوار ، فيما اعلنت الحكومة الشرعية انها لن تحاور بشكل مباشر قيادات المجل الانتقالي فيما طالب وزير الداخلية الميسري بالحوار المباشر مع ابو ظبي .