أصدرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أوامر وتوجيهات هامة وصارمة لمسئوليها، بعد تزايد الضغوطات الواسعة اليمنية والأقليمية والدولية.
وتقضي هذه الأوامر والتوجيهات بمنع مسئوليها وناشطيها التغريد على مواقع التواصل الاجتماعية تويتر وفيسبوك، حول اليمن.
وتتضمن التوجيهات وقف الإساءة والشتائم لليمنيين، أو تناول قضايا وأحداث اليمن الأخيرة.
وتأتي هذه التوجيهات بعد الحملات الواسعة التي شنها اليمنيين على واقع التواصل الاجتماعي ضد الإمارات وسياستها الداعمة للمتمردين (الانتقالي الجنوبي)، وقصفها قبل عدة أيام تجمعات لقوات الجيش الوطني في نقطة العلم عند المدخل الجنوبي للعاصمة المؤقتة عدن.
ودفعت السياسة الإماراتية الأخيرة اليمنيين للاندفاع والتسجيل في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان يمنيون شنوا وأطلقوا حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعددت بين المقاطعة لمنتجات وطيران الإمارات، وهو ما تسبب بدفع الإمارات إلى تنزيل سعر التذاكر بفارق 40%.
كانت هذه تفاصيل خبر ليست من الرئيس هادي ولا السعودية .. الإمارات تتلقى ضربة موجعة بسبب اليمن وتفاجئ الجميع بهذا القرار الصارم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.