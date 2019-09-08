موقف أمريكي جديد بشأن تطورات جنوب اليمن

عت الولايات المتحدة، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تقدير الوساطة التي تقوم بها السعودية، والبدء فوراً في حوار مع الحكومة، لإعادة الأمور إلى نصابها في #عدن.

وأكد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، إن الولايات المتحدة تدعم #وحدة_الأراضي_اليمنية، واصفاً سيطرة #المجلس_الانتقالي_الجنوبي والأفعال التي قام بها ضد #حكومة_هادي بـ«المشكلة».

وأضاف ديفيد شينكر أن واشنطن تعتبر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وأفعاله ضد حكومة هادي ستضيف مشاكل كبيرة في #المحافظات_الجنوبية.