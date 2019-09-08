الاكثر مشاهدة - ورد الآن : ‘‘نائب الرئيس’’ يوجه ضربة قاصمة للانتقالي الجنوبي ويعلن استقالته من منصبه .. والإمارات تفاجئ ‘‘السيد’’ برسالة حاسمة ..!

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : ‘‘نائب الرئيس’’ يوجه ضربة قاصمة للانتقالي الجنوبي ويعلن استقالته من منصبه .. والإمارات تفاجئ ‘‘السيد’’ برسالة حاسمة ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية أحور محافظة أبين الأستاذ صالح أحمد ناصر عوض الكازمي صباح اليوم السبت، استقالته من منصبه.

وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" بإن الأستاذ صالح الكازمي قدم استقالته من منصبه في المجلس الانتقالي الجنوبي ولم يصفح عن ماهي الأسباب التي أجبرته على الاستقالة.

يتزامن ذلك، مع هزائم ساحقة منيت بها مليشيات الامارات في ابين، وكذا إعلان قبائل المحافظة رفضها للإمارات.

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في صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان الامارات غيرت قائد الحزام الامني في محافظة أبين، وعينت مندوبًا جديدًا من أبناء يافع.

وذكرت المصادر أن الإمارات أبلغت عبداللطيف السيد انتهاء دوره ، وطالبته بتسليم القيادة للمندوب الجديد والذي يدعى " أبو ياسر اليافعي".

وبينت المصادر ان الامارات طالبت السيد المغادرة الى عدن ومنها إلى أبوظبي.

يذكر ان الانتقالي يسيطر على 20% من محافظة أبين بينما تسيطر الحكومة الشرعية على باقي المساحة.