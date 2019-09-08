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عدن - ياسمين عبدالعظيم - القوات الاماراتية تغادر قصر المعاشيق ..وطائرة عسكرية لنقل القيادات ..«تفاصيل طارئة»

انسحبت القوات الإماراتية من قصر معاشيق مساء يوم السبت بحسب ما افاد لعدن مصدر حكومي وأخر في قيادة قوات التحالف. وقال المصدر ان قوات عسكرية إماراتية غادرت قصر معاشيق واخلت مواقعها بالكامل. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد عاجـــل : العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة) Advertisements عاجـــل : تسريب فضائح اخلاقية للامارات في عدن بطلها هذا القائد العسكري المثير للجدل..شاهد عاجـــل : الكويت تنكس الاعلام الان .. والديوان الأميري يعلن للشعب وفاة الشيخ الصباح • عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) ---------------------------------------- وأوضح المصدر إلى ان القوات الإماراتية نقلت الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة . ودخلت هذه القوات قصر معاشيق اواخر العام 2015 وخرجت منه مساء السبت. واشار المصدر إلى ان عدد من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.

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