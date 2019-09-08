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عدن - ياسمين عبدالعظيم - العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات زائفه تتحدث عن تمردا مسلح بالعاصمة السعودية الرياض . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : بعد اقل من شهر على زواجها .. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد عاجـــل : العاصمة السعودية الرياض تشهد اول تمرد مسلح .. من هو الوزير الذي رفض قرار الملك سلمان بإقالته ؟ (تفاصيل طارئة) عاجـــل : تسريب فضائح اخلاقية للامارات في عدن بطلها هذا القائد العسكري المثير للجدل..شاهد Advertisements عاجـــل : الكويت تنكس الاعلام الان .. والديوان الأميري يعلن للشعب وفاة الشيخ الصباح • عـــــاجـــــل : مقتل الاميرة هيا بنت الحسين قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت ، وضاحي خلفان وطحنون بن زايد يوجهون رسالة عاجلة ل محمد بن راشد ..(شاهد اول صورة وتفاصيل ماحدث) ---------------------------------------- وزعمت تلك الشائعات ان وزير الطاقة المقال خالد المفلح تمرد على قرار اقالته الذي اصدرة الملك سلمان. وبعد البحث عن صحة هذة الاخبار تبين انها زائفه ومن المرجح ان تكون المعرفات التي نشرتها تابعة للمخابرات القطرية. وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اصدر اليوم أمر ملكي بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة. كما صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. هذا وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين لدى مملكة #البحرين بالمرتبة الممتازة.

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