إعلان عسكري عاجل من التحالف العربي وتحذيرات هــامة للمواطنين .. شاهد ما ورد فيه ؟

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة التحالف العربي قبل قليل اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات من عمران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (درون) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه السعودية.

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وأوضح العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.