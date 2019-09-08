حضرموت: الأمن ينجح في إلقاء القبض على قاتل ضابط في النخبة الحضرمية

أعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت، اليوم السبت، نجاحها في ضبط المشتبه به بقتل، النقيب عبد الواسع العيدروس، قائد كتيبة القوات الخاصة في النخبة الحضرمية.
وبحسب بيان صادر عن المنطقة العسكرية الأولى حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، فقد أوضح "أن جهوداً مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية بساحل ووادي حضرموت أدت التعرف على هوية الجاني والقبض عليه" .
وأضاف أن المحققين عثروا على بعض مقتنيات العيدروس في بيت الجاني، بمنطقة تاربة بمدينة سيئون؛ وذلك بعد ساعات من ضبط الجاني من قبل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت.
وتعتبر قضية اغتيال النقيب العيدروس من القضايا التي أخذت اهتمام كل القيادات على مستوى محافظة حضرموت ما أدى الى سرعة الوصول إلى النتائج الإيجابية في ضبط المشتبه بالقتل بساعات من العثور عليه.
وعثرت الأجهزة الأمنية بسيئون على جثة العيدروس في حوطة سلطانة بسيئون مقتولا في سيارته بعد أيام من اختفائه.
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