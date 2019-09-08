شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العسكري الخائن الذي تسبب بهلاك لواء كامل يظهر في صنعاء «صور واسماء» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القائد العسكري الخائن الذي تسبب بهلاك لواء كامل يظهر في صنعاء «صور واسماء»

بعد ايام من انتكاسة لواء الفتح في وادي جبارة بمحافظة صعدة ، وتاكيد الناجين من الافراد ان خيانة الكتيبة الثالثة وتسيلم موقعها للحوثي اوقع المئات من جنود لواء الفتح بانتكاسة كبيرة في الوادي راح ضخيتها المئات مابين شهيد وجريح واسير

Advertisements

و زعم قيادي حوثي، مساء اليوم السبت، باستقباله لعدد من الجنود الناجين من لواء الهاشمي بصنعاء مع قائدهم والتابعين لمحور كتاف.

وقال القيادي محمد البخيتي، المعين نائبا لرئيس مجلس الشورى بصنعاء، :”تشرفت اليوم بلقاء ١٢ جندي من العائدين إلى حضن الوطن مع قائد كتبتهم، وهم من الناجين الذين تمكنوا من الفرار من الحصار المفروض على لواء رداد الهاشمي في كتاف”.



واشار البخيتي أن استقبال العائدين تم بعد قيام أهاليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعائدين والتي اوصلتهم إلى صنعاء اليوم.

واورد القيادي اسماء العائدين وصورتهم معاه كالاتي:

الصف الاول من يمين الصورة

١- نسيم علي احمد الرخمي، آنس

٢- حسين حسين محمد قاسم عبه، آنس

٣- عزيز عبدالله الحكمي، القفر (قائد الكتيبه الثالثه من القفر )

٤- فؤاد علي احمد الرخمي، آنس

٥- ماجد محمد محمد علي حسن

٦- حايز محمد علي الرخمي

٧- علي حفظه صالح العوسجي

الصف الثاني من يسار الصورة

٨- علي سعيد الحكمي

٩- فريق مهدي علي ناصر الحكمي

١٠- عيسى محمد سعيد الحكمي

١١- علي عبدالله محمد الحكمي

-توفيق ناصر علي الحكمي (قريب ال الحكمي الذي قام بعملية التنسيق جزاه الله كل خير)

١٢- خالد محمد حسن غانم الحكمي

١٣- محمد قائد علي غانم الحكمي.

ويزعم البخيتي بشكل يومي استقباله لعسكريين منشقين عن قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها، رغم أن المليشيا نهبت المعسكرات واستولت عليها وسرحت كافة منتسبي القوات المسلحة وقطعت رواتبهم ونفذت عملية احلال من عناصرها بدلا عنهم.