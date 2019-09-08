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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : ليس من ميلشيات الحوثيين .... السعودية والإمارات يتعرضان لهجوم عنيف وسقوط العشرات "تفاصيل عاجلة"
ربطت دراسة حديثة بين ارتفاع معدلات الوفيات الناتج عن السرطان و البلدان الغنية، حيث كانت السعودية و الإمارات ضمن قائمة هذه البلدان.
وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة “The Lancet” ، بأن البلدان ذات الدخل المرتفع و المتوسط سجلت تقدما في الوفيات الناجمة عن مرض السرطان على الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.
كما أشارت الدراسة إلى أنه مازالت أمراض القلب و الأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين على مستوى العالم ، لكن الوفيات بسبب مرض السرطان أصبحت أكثر شيوعاً في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع و المتوسط.
و شملت الدراسة عدة بلدان منها: الأرجنتين و بنغلادش و البرازيل و كندا و تشيلي و الصين و كولومبيا و الهند و إيران و ماليزيا و باكستان و فلسطين و الفلبين و بولندا و السعودية و جنوب أفريقيا و السويد و تنزانيا و تركيا و الإمارات و زيمبابوي.
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