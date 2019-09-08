شكرا لقرائتكم خبر عن احذر..لو فعلت زوجتك هذا فإنها تكرهك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن المرأة هي كائن رقيق وحساس، تقدّم الحب والعطف لمن حولها بقدر ما تحب أن تحظى بالاهتمام نفسه في المقابل.

فتعطي الشريك كل ما عندها من مشاعر وحنان وتبعث السعادة في قلبه وبيته، وهي بفطرتها تميل إلى المسامحة والرضى بسرعة، ولكن بالطبع ضمن حدودٍ معينة.

وفي العلاقة الزوجية، يختبر الشريكان العديد من التحديات التي قد تعزّز علاقتهما أو تؤدي إلى تصادمهما وزيادة حدّة المشاكل.

وفي هذا السياق، تشعر الزوجة أحياناً بالنفور التام من زوجها وقد تصل إلى درجة بغض وكراهيته.

فما هي علامات كره الزوجة لزوجها؟

• قلّة الاهتمام:

• اعتدت على تحضير مائدة الطعام لزوجك فور وصوله من العمل بهدف الحفاظ على صحته. ولكنك فقدت هذا الحماس ولم تعودي تكترثي لأكله أو لصحته، بل تدعينه يطهو ويأكل بمفرده.

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• انعدام الغيرة

• : لطالما كنت تخافين من خسارة زوجك وتشعرين بالغيرة الشديدة تجاهه، أما الآن فلم يعد يهمّك مع من خرج البارحة أو لماذا تأخّر اليوم في العمل.

• التحدث

• : إن التحدث مع شريكك ومبادلته الأخبار كان وقت مقدّس ومصدر متعة كبيرة لك. ولكن الأمر تغيّر الآن إذ فقدت رغبتك بمشاركته يومياتك وأفكارك، وحتى أنك تشعرين بالانزعاج إذا بادر في الحديث وأصبحت أخباره تافهة بالنسبة لك.

• العلاقة الحميمة

• : لم تعودي تحتملي أن يلمس يدك أو حتى ينظر إليك، بل تحرصين على التهرّب منه وتجنّب الأجواء الرومانسية أو الحميمة، وتمتنعي عن ممارسة العلاقة الجنسية معه لعدم استمتاعك بالجماع كما قبل.