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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : باوامر مباشرة من الملك سلمان ...الإطاحة بعدد من الوزراء في الحكومة ...وتكليف نجل الملك بهذه المهمة "تفاصيل"
2019/09/08 الساعة 01:00 صباحاً
اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز آل سعود، مساء يوم السبت، أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.
وتم تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للطاقة خلفا لخالد بن عبد العزيز الفالح.
كما أصدر الملك سلمان أمرا ثانيا بإعفاء عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وعين مكانه المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا بالمرتبة الممتازة.
ودبلوماسيا، قرر العاهل السعودي تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
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