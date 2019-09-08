شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : تفاصيل جديدة حول المواجهات المسلحة التي تشهدها الان العاصمة المؤقتة عدن .. ومن هو القيادي الذي تسبب بانفجار الوضع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4430250اندلعت اشتباكات عنيفة بدار سعد قبل قليل.. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان اشتباكات عنيفة اندلعت في حي دار سعد. وقال ساكن في الحي ان قوة امنية داهمت منزل القيادي في المقاومة محمد البوكري. وسقط في المداهمة عدد من الجرحى.4430250

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