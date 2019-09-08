شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إماراتي سابق يحدد موعد ما أسماه بإسقاط حزب الإصلاح في اليمن وملاحقة أعضائه دوليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1423972أطلاق مسئولا إماراتيا سابقا موعدا لإنهاء حزب الإصلاح في اليمن، (الإخوان المسلمين). ونشر المسئول الإماراتي السابق ضاحي خلفان تميم تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خص بها حزب الإصلاح في اليمن. Advertisements وحملت التغريدة موعدا أسماه بإسقاط حزب الإخوان باليمن، في إشارة إلى حزب الإصلاح. واختصر ضاحي خلفان تغريدته بالقول" في عام 2022...يسقط حزب الاخوان في اليمن ويلاحق اعضاء التنظيم دوليا".1423972

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول إماراتي سابق يحدد موعد ما أسماه بإسقاط حزب الإصلاح في اليمن وملاحقة أعضائه دوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.