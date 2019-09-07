شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قوات عسكرية كبيرة تابعة لـ”المجلس الانتقالي“ تتحرك باتجاه ”شقرة“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر عسكرية، مساء يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول، ان قوات عسكرية كبيرة تابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، تتحرك باتجاه مدينة ”شقرة“ بمحافظة أبين.

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان قوة عسكرية من كتائب ”الدعم والاسناد“ التابعة للحزام الأمني ومجاميع مسلحة قبلية تابعة لـ”المجلس الانتقالي“، تتوجه في الأثثاء (9 مساء) نحو مدينة ”شقرة“ الساحلية والتي تسيطر عليها قوات الشرعية.

جديد الحدث أونلاين:

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وأشارت المصادر الى ان تلك القوات المدعومة من الامارات، يقودها المدعو ”عبداللطيف السيد“ والمدعو ”عبدالله الحوثري“.

وفي وقت سابق السبت، قال القيادي فيما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعو أحمد الصالح، ان المفاوضات مع وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا انهارت، وان ود المجلس يستعد لمغادرة جدة“.

وقال في حديث لموقع ”الحرة“ أن "قوات المجلس الانتقالي بدأت تعيد الانتشار ووضع خطط وحفر خنادق وتوزيع المقاتلين وبما يتناسب مع حجم الجبهات".

وذكر أن "آلاف المقاتلين التابعين للقبائل الموالية وصلوا إلى عدن وسيجري توزيعهم على جبهات القتال".

وكانت السعودية ناشدت المجلس الانتقالي التخلي عن السيطرة على عدن، وعبرت عن دعمها لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وهددت بأنها "ستتعامل بكل حزم".

الصالح قلل من أهمية التهديدات السعودية، وهدد المملكة بـ”خيارات مفتوحة“، وقال إن "الخيارات ستكون مفتوحة" في حال تم استهداف قوات المجلس الانتقالي.