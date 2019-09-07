الإرياني : الجيش الوطني حقق في هجوم معاكس تقدماً جديداً شرق صنعاء

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الإرياني : الجيش الوطني حقق في هجوم معاكس تقدما جديدا شرق صنعاء

السبت 7 سبتمبر 2019

معمر الإرياني

كتب الخليج 365

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق تقدماً جديداً في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء .



وذكر الإرياني في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، "في هجوم معاكس حقق ابطال الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية اليوم السبت، تقدّماً جديداً في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء" .

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وأضاف أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع منها البزخ ونبقان، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا الحوثية المدعومة من ايران .

وفي وقت سابق قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية، حققت اليوم السبت، تقدّماً جديداً في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء .

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني شنّت، هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع في "حريب نهم"، منها البزخ ونبقان.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله، إن مقاتلات التحالف استهدفت بخمس غارات مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بنهم، بالتزامن مع المعارك، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأعقب هذا التقدم، زيارة قام بها وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، السبت، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، تفقد خلالها المواقع الأمامية التي تم تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية فيها.