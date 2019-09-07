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كهرباء عدن تناشد الجهات ذات العلاقة سرعة توفير الوقود لمحطات التوليد

السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب عدن - الخليج 365

ناشدت قيادة المؤسسة العامة للكهرباء في عدن كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة تزويد محطات التوليد لكهرباء عدن لحج ابين شبوة حضرموت وبصورة عاجلة بكميات كافية من مادتين (المازوت-والديزل) لتجاوز الاختناقات الحاصلة ولتجنب توقف محطات التوليد عن الخدمة نتجية شحة توفر الوقود.



وجاءت هذه المناشدة بعد تخفيض التوليد في أغلب المحطات نظراً لعدم وصول كميات كافيه من الديزل، حيث بلغ إجمالي التوليد بحسب أخر نشرة صادرة عن مركز التحكم، 257.4ميجا وات، فيما بلغت أحمال عدن 480.9 ميجا وات، مسجلة عجز بلغ 230 ميجا .

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وقالت المؤسسة في بيان نشرته على حساب وزارة الكهرباء والطاقة على الفيسبوك "نود أن نوضح للجميع بتن قيادة وعمال ومنتسبين المؤسسة العامة للكهرباء بجميع الادارات والاقسام الفنية والادارية تعمل بكل طاقته وبحسب الامكانيات المتاحه دون اي تقصير ويعانون مثل ما يعاني الناس من تردي الخدمات الا انهم لم يعيقهم ذلك عن القيام بالواجب رغم كل المنغصات التي تواجه سير تنفيذ اعمالهم على اكمل وجه"..

وأعربت المؤسسة عن إستيائها من الشتائم والتطاول الذي يقوم به "بعض ضعفاء النفوس" عبر نشر الاشاعات والمنشورات الكيدية في وسائل التواصل الاجتماعي .. مشيرة إلى أن البعض الأخر يقوم بشتم عمال الطوارئ الذين يبذلون جهود كبيره في اصلاح اعطاب شبكة التوزيع بالرغم من شحة الامكانات

وتقدمت المؤسسة بإعتذارها عن المضايقات التي تحدث نتيجة تكرار الانقطاعات المتواصلة والخارجه عن ارادتها .

وشهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية زيادة في ساعات إنقطاع التيار الكهربائي بسبب قرب نفاذ وقود الديزل .