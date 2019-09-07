التحالف العربي يعترض ويسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات من عمران

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من محافظة عمران بإتجاه الأراضي السعودية .
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي نشرته وكالة "واس" السعودية، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم السبت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.
وأكد العقيد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.
كما أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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