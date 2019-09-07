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رئيس الوزراء يشيد بالنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية في حضرموت

السبت 7 سبتمبر 2019

الدكتور معين عبدالملك

كتب الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، بالنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت، والتي كان آخرها ضبط المتهم بقتل النقيب عبدالواسع العيدروس .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء، مع محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وخلال الإتصال، إطلع رئيس الوزراء، من البحسني على الاوضاع الخدمية والامنية والجهود المتميزة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية والاجهزة الامنية والعسكرية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

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ونوه رئيس الوزراء باليقظة العالية لرجال الأمن واجهزة الاستخبارات في المحافظة بالتعاون مع المواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار.. مشددا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز اليقظة الامنية وملاحقة اوكار الاجرام والتطرف اينما وجدت.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد بارك الدكتور معين عبدالملك، الخطة الأمنية التي اعتمدتها اللجنة الامنية بالمحافظة لمعالجة بعض الأحداث والحوادث ، وتعزيز الأمن في المدن والنقاط والوحدات العسكرية والأمنية بوادي وساحل حضرموت.. مؤكدا دعم الحكومة للسلطة المحلية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق إلى جهود الحكومة للقضاء على التطرف والغلو في الدين، وعزم واصرار الحكومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتنسيق الكامل مع السلطات المحلية على مقارعته ومواجهة الارهاب الدخيل على شعبنا وثقافته .. لافتا إلى ان مواجهة مخاطر هذا الفكر تتطلب نشر ثقافة الوسطية والاعتدال والتسامح والإخاء.

واطمأن رئيس الوزراء على سير الاوضاع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في ساحل ووادي حضرموت، لافتا إلى ان الحكومة تتابع تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ مزيد من المشاريع التنموية وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

بدوره، عبر محافظ حضرموت، عن تقديره الكبير لاهتمام ومتابعة رئيس الوزراء للاوضاع في محافظة حضرموت وحرصه على تقديم كل الدعم اللازم للمشاريع الخدمية والتنموية.. مؤكدا ان السلطة المحلية ومن خلال الخطة الامنية التي اعتمدتها ستعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.