العاصمة صنعاء تنتظر حدث كبير بعد ساعات!

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عدن - ياسمين التهامي - 2363853يتنافس ستة آلاف و285 طالباً وطالبة غدا السبت بجامعة صنعاء على المقاعد المجانية بالكليات العلمية والتطبيقية والعلوم الانسانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2019م – 2020م.

وأوضح لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي الطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية بالكليات العلمية والتطبيقية خمسة آلاف و421 طالبا وطالبة سيخوضون غدا امتحان الكفاءة بمادتي الكيمياء والأحياء، فيما سيتم امتحان مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم الإثنين القادم.

وأشار البيان إلى أن الطلاب المتقدمين للمفاضلة على المقاعد المجانية بالكليات الإنسانية والإدارية 864 طالبا وطالبة سيخوضون الامتحان غدا السبت بمادتي للغتين العربية والانجليزية .. مؤكدا أنه سيتم إجراء الامتحانات بحرم جامعة صنعاء موزعين على كليات التربية، الشريعة والتجارة.

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وأهابت لجنة المقاعد المجانية بالتعليم العالي بالطلاب والطالبات المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية التواجد قبل مواعيد الامتحانات الموضحة بحرم جامعة صنعاء بساعتين ولن تتحمل اللجنة مسؤولية حرمان أي طالب يتأخر عن الموعد المحدد.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات إحضار الوثائق أصل شهادة الثانوية العامة أو أصل رقم الجلوس أو أصل البطاقة الشخصية وكذا أصل سند تسديد رسوم مفاضلة المقاعد المجانية.

وخصصت وزارة التعليم العالي المنح المجانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية لـ12 فئة يتنافسون عليها وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة تشمل “أبناء وأقارب الشهداء، وجرحى العدوان وأبناءهم وأقاربهم، والمتفوقين والفقراء والمساكين، والنازحين، والأيتام وأبناء الجيش والأمن، واللجان الشعبية وأبناء المناطق النائية المحرومة من التأهيل وأبناء المهمشين والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب موظفي وزارة التعليم العالي والمراكز التابعة لها وأقاربهم من الدرجة الأولى”2363853