شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تضع الإمارات أمام خيارين لاثالث لهما لتسوية الازمة المفتعلة من الأخيرة في الجنوب ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7037282هددت حكومة هادي الموالية للرياض , دولة الإمارات باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة تدخلاتها ودعمها لما اسماه تمرد المجلس الانتقالي وضرباتها الجوية على قواتها .

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة هادي محمد الحضرمي لوكالة سبوتنيك روسيا ان حكومته ستعمل على مناقشة الأزمة في الجنوب في مجلس الأمن إن لم تستجب الإمارات للحوار.

وشدد الحضرمي على ضرورة الوقوف أمام انحراف الدور الإماراتي في التحالف وخروجه عن المسار , داعيا أبو ظبي لإعادة النظر بدورها وبشأن حوار جدة , قال الحضرمي انه لا يوجد حتى الآن أي حوار بأي شكل مع المجلس الانتقالي وان وفد حكومته ذهب الى جدة للجلوس مع السعوديين.

وكانت السعودية قد احبطت تحركات لحكومة هادي في اروقة الامم المتحدة , لتقديم شكوى بالامارات بعد الضربات الجوية التي شنتها القوات الاماراتية على قوات هادي وحزب الاصلاح في عدن وأبين واسفرت عن مقتل وجرح 300 شخص .7037282