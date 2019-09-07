شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. حشود يمنية ضخمة أمام السفارة الإماراتية وهذه أبرز المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7260268dir="RTL">مظاهرة حاشدة للجالية الجنوبية أمام السفارة الإماراتية في لندن دعماً للشعب الجنوبي ووفاءً للتحالف العربي

احتشد المئات من أبناء الجالية الجنوبية، رجالاً ونساءً وأطفال، ومن مختلف المدن والمقاطعات البريطانية، في تظاهرة حاشدة أمام مبنى السفارة الإماراتية في العاصمة البريطانية لندن ظهر يوم السبت ٧ سبتمبر ٢٠١٩م.

فمنذُ الصباح الباكر انطلق أبناء الجالية في وفود كبيرة من مدينة شفيلد ولظرهام وبرمنجهام وساندول وليفربول ولندن ومن مختلف المدن والمقاطعات البريطانية، حيث تجمعت الحشود أمام مبنى السفارة الإماراتية في لندن من الساعة ١ ظهرا حتى ٤ عصراً، مرددين هتافات مناوئة لميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح "الإخوان المسلمين"، وشعارات مؤيدة للتحالف العربي وعملياته في اليمن، كما رددوا شعارات الثورة التحررية الجنوبية والهتافات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولتطلعات الشعب الجنوبي.

ورفع المتظاهرون أعلام دولة الجنوب وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي وصوراً لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و المجلس الانتقالي الجنوبي، كما رفعوا صوراً للشهداء الجنوبيين والاماراتيين والسعوديين الذين استشهدوا في معركة الدفاع عن المشروع العربي والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن وجماعات التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى رفع اعلام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي.

المتظاهرون رفعوا لوحات وشعارات باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد على تجديد دعم أبناء الجالية الجنوبية في بريطانيا للتحالف العربي وعملياته في اليمن وتعبر عن الوفاء والشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لما يقومون به من دعم للشعب الجنوبي بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام سواء على المستوى الاغاثي والإنساني أو الدعم العسكري واللوجستي لقوات الأمن والجيش في معركة التصدي لمليشيات الحوثي الإيرانية و الجماعات الإرهابية التابعة للتنظيم الإخوان، كما أكد المتظاهرون في شعاراتهم على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وبناء دولتهم المستقلة الفدرالية الحديثة، وشعارات تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب من قادة مليشيات الحوثي والإخوان المسلمين.

وفي نهاية التظاهرة أصدر أبناء الجالية الجنوبية بيان ختامي لهذه التظاهرة تضمن ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء الجنوب في المملكة المتحدة ان احتشادكم اليوم في العاصمة لندن ياتي بعد أيام من مليونية شعبنا الجنوبي العظيم في العاصمة السياسية عدن والعاصمة الأقتصادية المكلا وجوهرة الجنوب سقطرى يأتي وفاءً وعرفاناً للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، نظير ذلك الدعم المشهود والمواقف المُشرفة الجديرة بالعرفان والثناء.

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ايها الجنوبيون الاحرار في المملكة المتحدة ان حضوركم الجلي والرائع، تلبية للدعوة المسئولة للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هي رسالة تاريخية أكيدة عن الوفاء والتقدير لجهود الأشقاء في التحالف العربي، ومواقفهم العروبية الاصيلة والثابتة الى جانب شعب الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية في مواجهة مخططات المشروع الإيراني، وأنشطة التطرّف والارهاب.

ان المجلس الانتقالي الجنوبي وكل قطاعات شعب الجنوب يبرهنون اليوم على الرفض القاطع لكل تلك المحاولات المشبوهة التي تحاول ان تنال من الإرادة الشعبية الجنوبية والتلاحم الجنوبي مع التحالف العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

يا ابناء الجنوب الأبطال

ان اجتماعكم اليوم, اطفال ونساء ورجال كبار وصغار من مختلف المدن البريطانية هو الخطاب البالغ الدلالة عن الاعتزاز الكامل بالمواقف المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وهو الجهد المأمول للمضي نحو الشراكة بما يحقق تطلعات أُمتنا العربية في العزة والآباء ورفض مشاريع التنكيل والارهاب.

ان وقوفكم الحاشد هذا، بعد ايام من وقوفكم في هذه المدينة لدعم خطوات المجلس الأنتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية في التصدي لمخطط شرعية الفساد الذي كان الهدف منه اسقاط الجنوب في الفوضى والعبث بقضية شعبنا العادلة، إنما يوكد ذلك بجلاء عن تقديركم لتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والأشقاء في دول التحالف العربي، في ساحات الدفاع عن الكرامة والشرف، ومجابهة المليشيات الحوثية وعصابات الاٍرهاب والتطرف الاخوانية، فضلا عن مواقف الأشقاء الانسانية الداعمة لشعبنا في كافة المناحي المعيشية والخدماتية، في مرحلة صعبة ومعقدة للغاية، فيما كان فرار المعنيون بالمسؤولية الى خلف الحدود، ليتحولوا الى أثرياء وتجار حروب على حساب معاناة الشعب.

ايتها الجنوبيات الماجدات أيها الجنوبيون الأماجد باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وبالنيابة عنكم ، ننقل عظيم التحايا وكل آيات الوفاء والتقدير لأهلنا واخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدين للعالم اجمع اعتزازنا بمواقف التحالف العربي وبدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، عازمون على عهد كتبناه بدماء خيرة شباب الامارات وشباب الجنوب بالمضي قدماً، في مجابهة مشاريع الطغيان والارهاب والتطرف حتى النصر.

المجد للجنوب الخلود الشهداء

العزة والشموخ لشعب الجنوب ولدول التحالف العربي.

صادر عن وقفة الوفاء - المملكة المتحدة

7 سبتمبر 2019

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