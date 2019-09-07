ذكر الكاتب والسياسي اليمني نجيب غلاب عددا من النقاط التي يرى بانه ستنتج من محاولة المجلس الانتقالي تثبيت نفسه كسلطة امر واقع بمبررات حق تقرير وقال غلاب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن محاولة الانتقالي تثبيت نفسه كسلطة امر واقع بمبررات حق تقرير المصير سينتج عنه: - تحرك الدولة للدفاع عن وجودها Advertisements - تدخل التحالف لدعم الدولة - عزلة الانتقالي ومحاصرته اقليميا ودوليا وفرض عقوبات - انقسام حاد في الجنوب وبروز حضرموت كمركز للشرعية جنوبا ـ تنامي قوة الارهاب والحوثية والاخوان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلاب : محاولة الانتقالي تثبيت نفسه كسلطة امر واقع سينتج عنه هذه النقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.