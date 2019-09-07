أفرجت السلطات الأمنية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت عن الأستاذ فؤاد راشد رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري. وقال مصدر مقرب من راشد لـ"عدن الغد" أن السلطات الأمنية في المكلا أفرجت عنه عقب اعتقال دام ساعات. ولم توضح السلطات الأمنية بالمكلا سبب اعتقال راشد والإفراج عنه لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الإفراج عن رئيس الحراك الثوري عقب اعتقال دام ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.