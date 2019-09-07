الملك سلمان وولي العهد يعتذران لهذه الشخصية البارزة .. ويكلفانها بمهمة مشرفة

فيما اعتبر اعتذارا لعائلة بن لادن، المالكة لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، كلف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مجموعة بن لادن بتوسعة الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة غرب السعودية

وذكر بيان للمجموعة؛ التي استولت فيها الحكومة السعودية على حصة تقارب الثلث من أفراد عائلة بن لادن الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الرياض في أواخر العام 2017، أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستكمال تنفيذ أعمال مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف.

واستعرض مجلس إدارة الشركة مع فريق العمل في المشاريع، بحسب وسائل إعلام سعودية تناقلت البيان، خطة وبرنامج العمل ومراحل تنفيذ الأعمال المتبقية، حيث سيتم التركيز على استكمال أعمال توسعة المطاف والمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به واستكمال الطريق الدائري الأول في الفترة القادمة.

ووجه "المجلس" المعنيين بالمشروع في المجموعة إلى رفع وتيرة العمل إلى أعلى درجة ممكنة وتوفير كافة الموارد اللازمة لضمان استكماله ضمن الجدول الزمني المستهدف، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية هذا المشروع وظروفه الاستثنائية وحرص ولاة الأمر على ضمان الراحة التامة لضيوف الرحمن في تأدية مناسكهم.

وكانت السلطات السعودية احتجزت في نوفمبر 2017 كلاً من بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن واثنين -على الأقل- من أشقائه هما صالح وسعد المسؤولان الكبيران في الشركة، ونقل الرجال الثلاثة حصتهم في الشركة التي تبلغ نسبتها 36.2 في المئة إلى الدولة في أبريل 2018.

ومجموعة بن لادن السعودية هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم اجمعه بإيرادات تقدر ب 5 مليارات دولار

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في العام 1950 م منح الملك عبدالعزيز المعلم محمد بن لادن شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا النجاح تم تكليف المعلم محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف عام.

وقد تم البدء بهذا المشروع العملاق في عام 1955 م واستمر في تنفيذه خلال عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي خلف الملك سعود وانتهى في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود مستغرقاً عشرين عاماً من الجهد والإتقان. وفي عام 1964 م كان الشرف للمعلم محمد بن لادن عندما تم تكليفه بالعمل في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وذلك لإعادة تغطية قبة الصخرة في القدس الشريف بعد احتراقها في نفس العام.

وفي العام 1989 م تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، وقد توسعت أعمال الشركة لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية والتي تشرفت مجموعة بن لادن السعودية بتنفيذها على أكمل وجه، كما تضم المجموعة العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم مما عزز مكانتها كشركة رائدة للإنشاءات في الشرق الأوسط، وكما تنامت البنية التحتية للمملكة العربية السعودية في وثبات قوية سريعة تنامت أيضاً مشاريع بن لادن في نفس الخطى لتلعب دوراً رائداً ومكملاً لهذه النهضة العملاقة ، حيث عهد إليها ببناء شبكة المواصلات والطرق السريعة عبر كل مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.