الاكثر مشاهدة - لا يخضع لأوامر الرئيس هادي ولا السعودية : هذا هو ‘‘السلاح الفتاك’’ لدى اليمنيين الذي أصاب محمد بن زايد بالرعب..!

شكرا لقرائتكم خبر عن لا يخضع لأوامر الرئيس هادي ولا السعودية : هذا هو ‘‘السلاح الفتاك’’ لدى اليمنيين الذي أصاب محمد بن زايد بالرعب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب مخابراتي، عن سر وسلاح خطير استخدمه اليمنيون في معركتهم مع الإمارات، دون أن يحسب حسابه محمد بن زايد وفريقه المتهور.

وقال حساب "بدون ظل" الشهير بتسريباته، في تغريدة رصدها "ناس تايمز": تقرير سري اطلعت عليه ، سيخدم الاشقاء في اليمن ، افادة التقرير تتحدث بأن المستشاريين الامنيين لم يعملوا حساب عدد المغتربيين من الجالية اليمنية في اوروبا وامريكا ، وهم فئة متعلمة وبعضهم رجال اعمال اثرياء".

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وزعم أن "محمد بن زايد يخشى من تلاقي المثقفين والأثرياء ، والقيام بحملات ضده وضد الامارات".

وأضاف: "واذا ماحصل هذا الامر فأن من شأنه ان يحرك جاليات اخرى تدخلنا في شأنهم ، مثل مصر والسودان ، وقد تؤثر على اقتصادنا ، نتيجة المظاهرات المتكررة ضد الدولة في الخارج وسيضعف من مواقفنا الدولية لاحقا".

ونصح الحساب المخابراتي، اليمنيين، بالقول: "اذا ماراد اليمنيين من وضع خطة صحيحة ، فعليهم اولا بالاعلام".