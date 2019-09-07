الاكثر مشاهدة - سرقة حقيقية قامت بها مليشيات الانتقالي الجنوبي في عدن .. والحكومة في ورطة

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حقيقية قامت بها مليشيات الانتقالي الجنوبي في عدن .. والحكومة في ورطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح مصدران في قيادة وزارة الدفاع والداخلية بخصوص تأخر صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر أغسطس وحتى اليوم.

قال المصدران لصحيفة “عدن الغد” ان عمليات الصرف تواجه الكثير من المشاكل بسبب الانقلاب الذي تعرضت له مؤسسات الدولة في عدن مؤخرا .

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واشارا إلى ان اولى المشاكل هي تعرض مقري وزارة الدفاع بخور مكسر ومكتب القائد العام في معاشيق لاعمال نهب خلال الأحداث الأخيرة عقب تعرضهما للسيطرة من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي.

واوضحا ان عمليات النهب هذه طالت الكمبيوترات الخاصة بمنتسي وزارة الدفاع والمتضمنة لعدد القوات البشرية وقوامها واليات الصرف على الوحدات وخلافه.

وأوضح المصدر إلى ان هذه المشكلة يمكن تلافيها بالعودة إلى بيانات سابقة وقديمة بعض الشيء للصرف للفئة المسجلة لكنه قال ان المشكلة الأكبر هي عدم قدرة قادة الدوائر المالية العسكرية في كلا من وزارة الدفاع والداخلية العودة الى عدن بسبب المطاردات الحاصلة وعمليات المداهمات والاقتحامات للمنازل.

واشار إلى ان هذه القيادات باتت مطلوبة امنيا لدى قوات الانتقالي الأمر الذي دفعها لمغادرة عدن حيث تعرضت مساكنها لاعمال مداهمات مشيرا إلى أنها لم تتلقى أي تطمينات بعدم التعرض لها .

وأوضح ان عودة هذه القيادات مرتبط بضمان سلامتها ولكي تتمكن من اتمام إجراءات صرف المرتبات لمنتسبي وحدات القوات المسلحة والأمن .

وابدى المصدر اسف وزارتي الداخلية والدفاع عدم قدرتها على صرف المرتبات بسبب المطارادات والمداهمات التي يتعرض لها المسئولون في الداخلية والدفاع.