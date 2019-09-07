الاكثر مشاهدة - أول تعليق سعودي على التقارب الحوثي الأمريكي .. وتحذير هام لليمنيين

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق سعودي على التقارب الحوثي الأمريكي .. وتحذير هام لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​ ​​ Advertisements ​​ ​​ ​ ​​​​ ​ ​​​​ ​​​​​​​​​ لق الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم، على التوافق الأمريكي الحوثي، والذي حدث مؤخرًا.

وقال في تغريدة عبر “تويتر’’ : إن ‘‘اللقاءات الأمريكية الحوثية هي عبارة عن لقاء عقرب صغير بثعبان الكوبرا السام كليهما يحمل سماً ولكن الغلبة للكوبرا في النهاية”.

وأضاف: “يجب على المواطن اليمني أن يقتل العقرب لكي يتخلص من الكوبرا .افتهمتوا”.

لق الخبير الأمني السعودي اللواء ركن الدكتور زايد العمري، اليوم، على التوافق الأمريكي الحوثي، والذي حدث مؤخرًا.وقال في تغريدة عبر “تويتر’’ : إن ‘‘اللقاءات الأمريكية الحوثية هي عبارة عن لقاء عقرب صغير بثعبان الكوبرا السام كليهما يحمل سماً ولكن الغلبة للكوبرا في النهاية”.وأضاف: “يجب على المواطن اليمني أن يقتل العقرب لكي يتخلص من الكوبرا .افتهمتوا”.

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