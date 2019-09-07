شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطورات طارئة في الجنوب .. قوات سعودية في طريقها إلى عدن لإزالة نقاط الانتقالي وتأمين عودة الشرعية .. والامارات تبعث وفدها إلى شبوة ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطورات طارئة في الجنوب .. قوات سعودية في طريقها إلى عدن لإزالة نقاط الانتقالي وتأمين عودة الشرعية .. والامارات تبعث وفدها إلى شبوة ..«تفاصيل»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات طارئة في الجنوب .. قوات سعودية في طريقها إلى عدن لإزالة نقاط الانتقالي وتأمين عودة الشرعية .. والامارات تبعث وفدها إلى شبوة ..«تفاصيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.