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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الانتقالي يقوم بتصفية قائد عسكري كبير بالجيش الوطني ويرسل جثته إلى شبوة ..«صورة»

تحدثت انباء شبه مؤكدة عن اقدام مليشيات الانتقالي بتصفية العقيد عبدالله القحمي بعد اسره في الاحداث الاخيرة وهو جريح في ابين.

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وحسب المصادر بأن اخر ظهور للعقيد القحمي كان بمقطع "فيديو" وهو جريح في احد مستشفيات ابين يتحدث عن معاملة الجرحى.

ووجهت مصادر اصابع الاتهام لمليشيات الانتقالي باقدامها على تصفيته وارسلت جثته الى محافظة شبوة امس الجمعة، ولم يتسنى ل"أبابيل نت" التحقق من صحة الانباء من مصادر محايدة.

ويعد العقيد القحمي احد ابطال الجيش الوطني الذي قارعوا مليشيات الحوثيين في جبهات نهم وصرواح وكان احد المقربين من اللواء عبدالرب الشدادي.