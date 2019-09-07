شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب اليمن بجمهورية كوبا يصدر بيانا هاما بشأن رفض الجهات المسؤولة صرف مستحقات المبتعثين... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر اتحاد طلاب اليمن بجمهورية كوبا، بيانا قدم فيه شكوى إلى الرئيس هادي، بخصوص رفض الجهات المعنية بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين .

نص البيان كما ورد:

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بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (2) صادر عن اتحاد طلاب اليمن بجمهورية كوبا

إلى:

1 ـ من يتعلق بهم مصير ومستقبل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسات العليا والجامعية بجمهورية كوبا.

2 ـكل من يهمه أمر هؤلاء الطلاب

يتابع اتحاد طلاب اليمن في جمهورية كوبا بقلق بالغ ما يواجهه الطلاب المشار إليهم آ نفا من ظروف مأساوية جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية بالرغم من حصول الأمور التالية:

1 ـ التوجيه الصارم من فخامة الأخ رئيس الجمهورية لوزارة التعليم العالي باعتمادهم.

2 ـ توجيه وزيرالتعليم العالي باعتماد المساعدة المالية لعدد ( 11) طالبا تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية..

3 ـ الاتفاق بين وزير التعليم العالي والبعثات بإدراج تلك الأسماء المشار إليها ضمن كشوفات الربع الثاني لهذا العام 2019 .

ومن خلال المتابعات والمراجعات والاطلاع على مجريات الأمور، وعدم إنجازماتم التوجيه به والتوافق عليه،فإننا نلقي باللائمة ونحمل المسؤولية كلا من:

1 ـ قطاع البعثات لرفضه توجيهات رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي بخصوص المستحقات المالية للطلاب المشار إليهم سابقا.

2 ـ بعثة اليمن الدبلوماسية لوصول هؤلاء الطلاب إلى ما وصلوا إليه من حالة مأساوية جراء تخاذل البعثة وتقاعسهم وعدم متابعة أوامر الجهات العليا.

ولذا سيقوم الاتحاد ممثلا بهيئته الإدارية بتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح داخل مبنى السفارة اليمنية بالتنسيق مع وسائل التواصل الاجتماعي المكتوبة والمسموعة والمرئية لتوصيل أصواتنا واحتجاجنا على من يحاول إذلالنا وظلمنا وعدم إعطائنا حقوقنا المشروعة..



هذا وبالله التوفيق..

صادر عن: اتحاد طلاب اليمن بجمهورية كوبا..

بتاريخ 6/9/ 2019.