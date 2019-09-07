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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تطور خطير ...الامارات تطيح بقائد الحزام الامني في أبين وتطالبه بمغادرة عدن

شاهد بالصور.. حشود يمنية ضخمة أمام السفارة الإماراتية وهذه أبرز المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون؟ Advertisements خلال ساعات.. الإطاحة بالمتهم بقتل ضابط النخبة الحضرمية العيدروس (وثيقة) قالت مصادر مطلعة ان الامارات غيرت قائد الحزام الامني في محافظة أبين، وعينت مندوب جديد من ابناء يافع. وذكرت المصادر ان الامارات أقالت عبداللطيف السيد أبلغته انتهاء دوره ، وطالبته بتسليم القيادة للمندوب الجديد والذي يدعى " أبو ياسر اليافعي". وبينت المصادر ان الامارات طالبت السيد المغادرة الى عدن ومن ثم السفر الى أبوظبي. يذكر ان الانتقالي يسيطر على 20% من محافظة أبين بينما تسيطر الحكومة الشرعية على باقي المساحة.

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