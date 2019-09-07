عاجل .. المقاومة الجنوبية بالمحفد تحذّر وتتوعد كل من يتعاون مع القوات الشمالية بالمديرية

Advertisements Advertisements عاجل .. المقاومة الجنوبية بالمحفد تحذر وتتوعد كل من يتعاون مع القوات الشمالية بالمديرية السبت 7 سبتمبر 2019 المقاومة الجنوبية كتب الخليج 365 حذّرت المقاومة الجنوبية في مديرية المحفد بأبين جميع أبناء المديرية بعدم التعاون مع القوات الشمالية الغازية لأرض الجنوب أثناء مرورها بالمديرية ، وفي بيان مغتضب دعت المقاومة الجنوبية بالمحفد جميع المواطنين الابتعاد عن الخط الدولي الرابط بين محافظتي شبوه وأبين أثناء مرور القوات الشمالية والتي ستكون هدفاً لها في جميع مناطق المديرية

نص البيان : Advertisements بسم الله الرحمن الرحيم الأخوه أبناء باكازم في مديرية المحفد وضواحيها ندعوكم إلى حث المواطنين للإبتعاد من اماكن عبور القوات الشمالية والتي ستكون هدفاً لنيران المقاومة الجنوبية بإي وقتاً وزمان ، كما ندعو الجميع بعدم التعاون مع تلك القوات الغازية لأرض الجنوب ، ونعلن للجميع بإن أبطال المقاومة الجنوبية بالمحفد ستضرب بيداً من حديد لتلك القوات التابعة للإحتلال اليمني الشمالي وكل من يتعاون معهم فقد أحذر من أنذر صادر عن : المقاومة الجنوبية م/المحفد السبت 07/سبتمبر/ 2019م Advertisements Advertisements

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