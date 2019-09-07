شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات ترضخ للسعودية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة الاماراتي للشئون الخارجية أن الممكلة العربية السعودية تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بكل صبر وحنكة واقتدار . وقال في حسابه الرسمي على " تويتر " : " تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الامارات الى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة، التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم ".

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