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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الداخلية اليمنية تطالب قناة الغد المشرق الاماراتية بالإعتذار

طالبت وزارة الداخلية اليمنية قناة "الغد المشرق" الاماراتية بالاعتذار وذلك على خلفية بثّها لتقرير متلفز مسيء وعاري من الصحة استهدف شخص معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري للتشويش على الراي العام وتزوير الحقائق وكيل التهم الكيدية بهدف تشويه سمعة الوزير الذي يمثل أعلى هرم الوزارة وأحد قادة الحكومة الشرعية اليمنية والمعترف بها دوليا.





وأوضح النقيب وضاح سالم فارع طالب مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في تصريح خاص لموقع وزارة الداخلية أن التقرير الذي بتثه قناة "الغد المشرق" الممولة أماراتيا زعمت فيه الأكاذيب وتوجيهها سيل من التهم الكيدية بان الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد قامت باغلاق حساب معالي الوزير على خلفية الارهاب وذلك بسبب سماحه لمنشورات ارهابية وهو أمر مغلوط ومرفوض وموجه لخدمة أجندات سياسية إقليمية، كما زعمت القناة بوصفها معالي الوزير الميسري بالاخواني والارهابي ودعمه للتنظيمات الارهابية كداعش والقاعدة ، إنما هو تشويه مرفوض لسمعة وشخص معالي الوزير المهندس الميسري الذي يمثل كل اليمنيين في مخالفة لكل المواثيق الأخلاقية المهنية.

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واعتبر مدير المكتب الإعلامي النقيب وضاح فارع أن التقرير الصحفي قد نأى بأخلاقيات المهنة الصحفية وغير محايد تجاهلت القناة فيه نفي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري المنشور في شهر يناير من العام الماضي 2018م الذي نشر في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والصحف والمواقع الإليكترونية عن زيف الحساب الوهمي الذي ينتحل شخصية معالي الوزير الذي يعلم يقينا صلاح بن لغبر من يقف ورائه وتم تكرار النفي وبشكل مستمر وكان أخرها في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن معالي الوزير لا يمتلك إي حساب في وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك - تويتر) وأن كل الحسابات مزورة ولا تمثل معالي الوزير بتاتا إلا أن القناة لم تلقي لذلك بالا بل وقامت بنشر تقرير متلفز عاري من الصحة والتشويش على الرأي العام وتزوير الحقائق مما يبرهن على أن ما تمّ بثّه موجه وموظف سياسيًا بغاية التشويه والتظليل.

وطالب النقيب وضاح فارع من قناة "الغد المشرق " الاماراتية وكل المؤسسات الإعلامية التي تنقل عنها التقارير الصحفية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب بسحب التقرير فورًا لما شابه من عيوب أساسية تمسّ من مصداقية العمل الصحفي ولما له من تأثيرات سلبية على اليمنيين ووزارة الداخلية اليمنية وتشويه سمعة قيادتها.

وأكد مدير المكتب الإعلامي النقيب وضاح فارع أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مجموعة قنوات العربية، التي تموّلها دولة الأمارات العربية المتحدة، بنشر أخبار زائفة بهدف الإساءة الى اليمن وشعبها وقادتها مجدد مطالبته ل"قناة الغد المشرق" بالإعتذار عن التزوير وتظليل الحقائق وكيل التهم الباطلة والكيدية وتلفيق الأخبار الكاذبة والمزورة على قيادة وزارة الداخلية اليمنية وشخص الوزير الذي يعد الممثل الأول للوزارة وبث الاعتذار بتقرير على نفس القناة وتعميمه على كافة وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح الحقيقة من البهتان والزور والكذب الذي مارسته القناة وتجنيها الواضح وكيل سيل من التهم الكاذبة على قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري.

كما دعا النقيب وضاح فارع "قناة الغد المشرق" وكافة الوسائل الإعلامية بتحري المصداقية والشفافية والابتعاد عن التزوير والتحريف للحقائق واحترام مواثيق العمل الإعلامي النبيل مؤكدا أحتفاظ وزارة الداخلية وقيادتها ضباط وصف وكافة منتسبيها وكل اليمنيات واليمنيين في كافة أرجاء العالم بالحق القانوني ومقاضاة القناة لمتابعتهم عن بثّ القناة لإشاعات وفبركات إعلامية تستهدف القادة اليمنيين وتشويه سمعتهم إعلاميا ما لم تعتذر عما بدر منها من سياسة عدوانية موجهة ضد بلدنا وشعبنا اليمني العظيم.