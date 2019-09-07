الحوثيون يخرقون الهدنة في كيلو 16 وشرق مدينة الصالح بالحديدة 

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي واصلت خرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، حيث قامت بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفادت مصادر ميدانية بقيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 ، وشرق مدينة الصالح وفي شارع الخمسين ، ومواقع بالقرب من كلية الهندسة وأخرى حول مستشفى 22 مايو.

وأوضحت المصادر، أن قصف المليشيات إستمر على فترات متقطعة منذ ساعات وحتى المساء ؛ واستخدمت خلاله الأسلحة الثقيلة ومنها قذائف مدفعية الهاون عيار 120 و عيار 82 ، بالتزامن مع عمليات استهداف مكثفة بسلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وسلاح 12.7.

وكانت قناصة مليشيات الحوثي الإجرامية استهدفت منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة ، وأدى إلى إصابة مواطن بجروح.

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مصدر محلي في حيس أفاد عن تعرض منازلهم للقصف والإستهداف من قبل مليشيات الحوثي وأدى لإصابة المواطن محمد عبدالله طه ويبلغ من العمر 40 عاماً ، في منزله، وتم إسعاف المصاب إلى مستشفى حيس الميداني بصعوبة نتيجة الكثافة النارية التي يتعرض لها المواطنون.

وروى مواطنون في مدينة حيس أنهم يتعرضون لإستهداف مكثف من قبل قناصة مليشيات الحوثي التي عمدت إلى سفك الدماء وترويع السكان الآمنين في منازلهم لاسيما النساء والأطفال.

واستهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن نهار اليوم السبت مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسحلة الرشاشة المتوسطة.

مصدر عسكري ميداني أفاد عن إستمرار قيام المليشيات الحوثية بإستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات العصر في مناطق متفرقة من مدينة حيس.

وأوضح المصدر إستخدام المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وقذائف مدفعية B10 وقذائف RBG في الوقت الذي شنت عملية إستهداف مكثفة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وغيرها من الأسحلة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة.

وتأتي هذه الخروقات المتواصلة بالتزامن مع إستئناف عقد الجلسة السادسة للجنة المشتركة لإعادة الإنتشار في الحديدة اليوم السبت في المياه المفتوحة على متن السفينة الأممية انتركنيك دريم إم ڤي برعاية أممية.