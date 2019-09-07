البدء بإعداد دراسات هندسية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل قسم الأطفال بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة من بدء بإعداد الدراسات الهندسية

كتب متابعات_الخليج 365

قام صباح اليوم السبت مجموعة من المهندسين التابعين لمكتب ضياء سباء للاستشارات الهندسية بالنزول إلى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة لرفع عدد من الدراسات حول إعادة تأهيل و ترميم قسم الأطفال بالمستشفى بتكليف وتمويل للمشروع من قبل منظمة اليونسيف.



وأكدت الدكتورة أبها عبدالله باعويضان مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة أن منظمة اليونسيف قد تبنت مشروع إعادة تأهيل و ترميم قسم الأطفال بالمستشفى ليكون مركز لحديثي الولادة والخدّج والعناية المكثفة للأطفال ، حيث أن القسم قد أغلق منذ إعصار " تشابالا " و الذي تسبب في انهيار و تهدم سقف القسم بشكل كبير وبالغ مما أدى إلى إغلاقة منذ تلك الفترة ، وتفريغ مكان آخر بالمستشفى آنذاك لفتح قسم الاطفال بشكل مؤقت .

واشارت " باعويضان " أن المشروع يهدف إلى خفض الوفيات بين الاطفال والخدج الناجمة عن التسمم الدموي الوليدي والمتلازمة التنفسية و تحسين جودة الخدمات المقدمة ، إضافة إلى تعزيز وتحسين خدمات وعلاج سوء التغذية للاطفال الذين يعانون من سوء التغذية ، و تطوير الطاقم الطبي من خلال الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية ، و أخيراً المساهمة في تقليل الاعباء المالية للاسرة والناتجة عن الانفاق لعلاج الحالات الحرجة للاطفال والخدج .

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ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الدعم والتعاون الذي تقدمة منظمة اليونسيف العالمية في الجانب الصحي بحضرموت وتقديم خدماتها الصحية التي تتمحور حول صحة الأطفال و تقديم الرعاية والخدمات والمشاريع التي تصب في هذا الجانب أيضا في حضرموت وفي أنحاء الوطن بشكل عام .

وتقدمت إدارة المستشفى بجزيل الشكر والتقدير لمنظمة اليونسيف على تبني المشروع ، و كذا الدكتور رياض حبور الجريري مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت ، والدكتورة فوزية غرامة مدير مكتب اليونيسف بحضرموت على جهودهم المبذولة لاعتماد المشروع بشكل رسمي .

الجدير بالذكر بأنه من المتوقع أن يبدأ العمل الميداني والبناء في إعادة تأهيل وترميم القسم خلال الأسابيع القادمة .