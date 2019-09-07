شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : وزير الدفاع "المقدشي" يظهر في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4247913قام وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، بزيارة إلى الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية وفيها.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل حول سير العمليات القتالية في الجبهة.. ونقل لقادة ومنتسبي المنطقة العسكرية السابعة تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهنأهم بالانتصارات الأخيرة التي أحرزها أبطال الجيش، مُشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في المنطقة السابعة ومختلف المناطق والمحاور العسكرية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.. مؤكداً أن تلك التضحيات الزكية لن تذهب هدراً وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

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وشدّد الفريق المقدشي على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنوي لتنفيذ المهام الموكلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات وتعزيز العقيدة الوطنية لدى المقاتلين.. مضيفاً أن الانضباط يمثل أهم ركائز النصر وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته في هذه المعركة التي فرضتها المليشيا الحوثية المتمردة على شعبنا الصابر الذي يتوق لاستعادة أمنه واستقراره وحريته وكرامته.

كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى المستشفى الميداني التابع للمنطقة العسكرية السابعة واطّلع على مستوى الخدمات الإسعافية والطبية المُقدمة للجرحى من أبطال الجيش الذين يتعرضون لإصابات خلال مُشاركتهم في مواجهة المليشيا الحوثية.

من جهته، رحب قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي بزيارة وزير الدفاع للمنطقة واهتمامه ومتابعته الدائمة لسير العمليات وجهوده في سبيل تذليل الصعوبات وتوفير الامكانيات.. مُؤكداً أن معنويات أبطال الجيش في المنطقة السابعة عالية وسيظلون أوفياء لله وللوطن ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض.4247913