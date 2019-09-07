شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) ارتفاع طاريء في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7780242آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم السبت. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: البيع: 596 الشراء: 601 الريال السعودي : البيع: 156.3 Advertisements الشراء: 157 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي: البيع: 597 الشراء: 602 الريال السعودي : البيع: 157 الشراء: 1587780242

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