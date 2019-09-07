قيادات عسكرية إماراتية تصل شبوة

وصلت قيادات عسكرية إماراتية، اليوم السبت، إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية في عتق، أن المسؤولين العسكريين الاماراتيين وصلوا للقاء مسؤولي السلطة المحلية.

ورجحت المصادر أن يلتقي الوفد أيضاً باللجنة السعودية للتباحث حول مستجدات الاوضاع في المحافظة.