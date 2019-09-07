قيادي جنوبي:بسبب هذه الافعال نقول عن اخوان اليمن(ارهابيون)

كشف قيادي جنوبي سبب اتهام جماعة الاخوان في اليمن ممثلة بحزب الاصلاح بالارهاب . وقال القيادي الجنوبي احمد الربيزي ان الاخوان يقولون بأنهم ليسوا ارهابيين مشيرا : فماذا نسمي غزوهم وتهديداتهم، وتحشيدهم على عدن، تحت شعار (الوحدة أوالموت)؟! . وتابع الربيزي :لو هذا العمل فقط ما يقوموا به ضد شعب الجنوب، فانه يكفي ان يكونوا متربعين على سلم الإرهاب مع مرتبة الخزي والعار..مختتما :أعني حزب الإصلاح (إخوان اليمن).

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