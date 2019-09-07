عاجل: الأمارات تعلن رسمياً موقفها من البيان السعودي بشان أحداث عدن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الرسمي من بيان السعودية بشأن أحداث عدن.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية لدولة الأمارات، أنور قرقاش ، بان دولة الإمارات العربية المًتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في دعوتها للحوار لإنهاء التصعيد في عدن.
وقال قرقاش على "تويتر" : تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة.
وأكد قرقاش" إن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.
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