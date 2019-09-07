أول تعليق سعودي على تصريحات قرقاش (تفاصيل)

علق المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "تصريحات الوزير أنور قرقاش تعكس ثقة إماراتيه بدور السعودية الإقليمي ، وهي تحمل معها تأكيد أن الرياض قبلة الحل للأزمات العربية، وأن الإمارات كانت ولازالت وستظل تقف بجانب المملكة ، وهي تصريحات تعكس عمق العلاقة بين البلدين".

وأضاف في تغريدة أخرى: "من لا يزال يحاول أن يوهم نفسه بأنه هناك خلاف أو إختلاف سعودي - إماراتي ، هو للأسف جاهل لم يقرأ جيداً عمق العلاقة بين الرياض وأبوظبي ، وعمق التحالف بين البلدين ، وقراءته بأن هناك خلاف سعودي - إماراتي هي ليست مبنية على حقائق ووقائع بل هي مبنية على أحلام وأمال".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قال في وقت سابق: "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدّت شراكة إقليمية راسخة وخيّرة. التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم".