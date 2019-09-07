شاهد: محمد بن زايد مع أبناء أبو اليمامة

التقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بأولاد الشهيد منير اليافعي المكنى أبو اليمامة. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة، تظهر الشيخ محمد بن زايد بصحبة اثنين من أبناء أبو اليمامة.

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