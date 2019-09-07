رفضت دخول غرفة معه.. رجل يضرب موظفة استقبال بفندق في السعودية (فيديو)

قام رجل بضرب موظفة استقبال في فندق بـ السعودية، الجمعة، بعد أن سكبت في وجهه فنجان قهوة، قبل أن يتدخل موظفو الفندق، كما يظهر فيديو للواقعة.وقالت صحيفة سبق المحلية إن الرجل ”دخل للفندق لاستئجار غرفة، وطلب من الموظفة الصعود معه لينظر إلى الغرفة قبل الاستئجار، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل بالفندق في ذلك الوقت“.
وأضافت الصحيفة: ”أن الموظفة طلبت من الرجل الانتظار، حتى عودة عامل الفندق، لكنه فاجأها بعبارات وقحة وشتائم، الأمر الذي قابلته بسكب كوب قهوة في وجهه فضربها على الفور“.
وقال مصدر أمني، إن الموظفة ”تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، بعد أخذ أقوالها وأقوال الرجل الذي تم التحفظ عليه، إلى حين إحالة الواقعة للنيابة العامة حال اكتمال التحقيق“.
رابط الفيديو:
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تداول نشطاء في السعودية مقطع فيديو يظهر اعتداء نزيل بفندق بمحافظة جازان في السعودية على موظفة الاستقبال، بعد أن سكبت في وجهه فنجان قهوة. وحسب الموظفة، دخل النزيل للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب منها الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار، لكنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت. ووفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية، طلبت الموظفة من النزيل الانتظار، حتى عودة عامل الفندق، لكن النزيل فاجأها بعبارات وقحة وشتائم، الأمر الذي قابلته الموظفة بسكب كوب القهوة في وجه النزيل فضربها على الفور. وقال مصدر أمني، إن الموظفة تقدمت بشكوى للجهات الأمنية، حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادثة، بعد أخذ أقوالها وأقوال النزيل، في حين تم التحفظ على النزيل، إلى حين إحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال اكتمال التحقيق. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #صبيا #فندق #جازان #سعوديات #تحرش #اعتداء #شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق #ضرب #حوادث #جديد #تفاعل #فيديو #ترند #trend #video #saudiarabia #ksa #news #jeddah #riyadh
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