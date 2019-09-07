شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف انواع الاسلحة تجري في هذه المحافظة الشمالية والانفجارات تهز المدينة ..... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة الحديدة في مناطق ومديريات مختلفة في جنوب المحافظة، مساء امس الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2019، تصعيداً عنيفاً للقصف والاستهداف المدفعي وبمختلف الأسلحة من قبل المليشيات الحوثية على مواقع القوات المشتركة، وتواصل القصف لليوم الثالث توالياً على منطقة الفازة قرب الخط الساحلي.

وشنت المليشيات، الجمعة، قصفاً بقذائف المدفعية الثقيلة وبالأسلحة المتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 جنوبي مدينة الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت المواقع التي تتمركز فيها القوات بقذائف مدفعية الهاوزر وبمدفعية الهاون عيار 120 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.

واستهدفت عناصر تابعة للمليشيات مواقع متفرقة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة والأسلحة القناصة ومنها سلاح م.ط 23 وبسلاح 12.7 على فترات متقطعة خلال ساعات النهار.

وفي حيس، أقصى جنوب الحديدة، أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر بشكل عنيف مساء اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر إن مسلحي المليشيا استهدفوا مواقع متفرقة للقوات المشتركة في ذات المنطقة بسلاح البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 بشكل مكثف. وقام مسلحو المليشيا بعمليات قنص.

واستهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة مستخدمة القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة صباح اليوم.

وواصلت مليشيا الذراع الإيرانية، نهار اليوم، استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة غربي مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف والأسلحة المختلفة لليوم الثالث توالياً.

وأفاد مصدر عسكري ميداني في الفازة بأن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون وقذائف آر بي جي واستهدفت المواقع بسلاح 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة.